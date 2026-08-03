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Власти Петербурга намерены перевести такси на экологичное топливо к 2030 году

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают к 2030 году перевести такси на газомоторное топливо и электричество. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

По его словам, переход будет осуществляться не за счет административных ограничений, а с помощью системы преференций и экономических стимулов.

«Не жестко, чтобы владельцам самим было выгодно. Получилось же с автобусами: городской парк и частный бизнес пошли навстречу, когда подтвердилась экономическая обоснованность. Дальше: продумываем механизмы, чтобы заинтересовать жителей покупкой электромобилей», — отметил глава города.

Губернатор добавил, что развитие экологичного транспорта является частью программы модернизации транспортной системы Петербурга. До 2030 года город также планирует строить новые вылетные магистрали, развивать метрополитен и обновлять дорожную инфраструктуру для общественного транспорта.

По словам господина Беглова, сегодня около 70% городских автобусов уже используют газомоторное топливо, а оставшаяся часть работает на дизеле и бензине. Кроме того, власти намерены максимально перевести на газ и электричество коммунальную технику, а также расширить применение электромусоровозов.

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