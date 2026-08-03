Власти Петербурга намерены перевести такси на экологичное топливо к 2030 году

По словам господина Беглова, сегодня около 70% городских автобусов уже используют газомоторное топливо, а оставшаяся часть работает на дизеле и бензине. Кроме того, власти намерены максимально перевести на газ и электричество коммунальную технику, а также расширить применение электромусоровозов.