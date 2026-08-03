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После паводков в Приморье ужесточили санитарно-эпидемиологический контроль

Жителям подтопленных территорий напомнили о правилах использования воды и мерах личной гигиены.

Источник: PrimaMedia.ru

В подтопленных районах Приморского края специалисты Роспотребнадзора усилили санитарно-эпидемиологический контроль из-за продолжительных дождей и сложной паводковой обстановки. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить риск распространения инфекционных заболеваний, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Для питья и бытовых целей следует использовать только кипячёную или бутилированную воду», — приводит пресс-служба слова специалистов отдела коммунальной гигиены Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В ведомстве напомнили, что после любого контакта с паводковой водой или загрязненной почвой необходимо тщательно мыть руки с мылом. Также рекомендуется иметь при себе кожный антисептик.

Особое внимание специалисты обращают на использование источников водоснабжения. Жителям категорически не рекомендуют брать воду из источников, расположенных рядом с кладбищами, скотомогильниками и местами захоронения животных. Кроме того, по возможности следует избегать пребывания на затопленных территориях.

Все предметы быта, одежду и обувь, которые соприкасались с паводковой водой, необходимо тщательно очистить и обработать хлорсодержащими дезинфицирующими средствами.

Напомним, что на Приморье обрушились сильные дожди, которые привели к подъему уровня рек и паводкам в нескольких муниципалитетах. Синоптики предупреждали, что август будет влажным, и прогнозы, к сожалению, сбываются. Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности, а спасатели и коммунальные службы работают в усиленном режиме. ИА PrimaMedia собрало сводку последствий непогоды.

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