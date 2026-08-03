После паводков в Приморье ужесточили санитарно-эпидемиологический контроль

Напомним, что на Приморье обрушились сильные дожди, которые привели к подъему уровня рек и паводкам в нескольких муниципалитетах. Синоптики предупреждали, что август будет влажным, и прогнозы, к сожалению, сбываются. Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности, а спасатели и коммунальные службы работают в усиленном режиме. ИА PrimaMedia собрало сводку последствий непогоды.