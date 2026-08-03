Почти 15 тысяч жителей Новосибирской области пострадали от укусов клещей с начала сезона

Количество пострадавших немного превышает средние показатели последних пяти лет, однако специалисты отмечают: 2026 год не стал рекордным по активности клещей.
Жителям региона напоминают о мерах защиты от опасных насекомых. Специалисты рекомендуют делать прививки от клещевого энцефалита, использовать репелленты и акарицидные средства, выбирать закрытую одежду для прогулок на природе и регулярно осматривать себя после возвращения.
Также снизить риск укусов помогает обработка дачных участков и защита домашних животных от клещей. Если избежать укуса не удалось, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.