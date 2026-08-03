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Почти 15 тысяч жителей Новосибирской области пострадали от укусов клещей с начала сезона

В Новосибирской области с начала сезона зарегистрировали 14 986 обращений из-за укусов клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: Сиб.фм

Количество пострадавших немного превышает средние показатели последних пяти лет, однако специалисты отмечают: 2026 год не стал рекордным по активности клещей.

Жителям региона напоминают о мерах защиты от опасных насекомых. Специалисты рекомендуют делать прививки от клещевого энцефалита, использовать репелленты и акарицидные средства, выбирать закрытую одежду для прогулок на природе и регулярно осматривать себя после возвращения.

Также снизить риск укусов помогает обработка дачных участков и защита домашних животных от клещей. Если избежать укуса не удалось, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

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