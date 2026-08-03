Участковые избирательные комиссии начали работу по всему Казахстану

«Открылись более 10 400 избирательных участков. К организации выборов будут привлечены свыше 10 600 комиссий с общим числом членов 71 тыс. человек. С 4 по 17 августа мы с членами Центральной избирательной комиссии и сотрудниками аппарата совершим инспекционные поездки во все 20 регионов страны. Будет оцениваться готовность избирательных участков, их материально-техническое оснащение, организация работы по информированию избирателей, деятельность call-центров. Кроме того, в ходе инспекционных визитов в регионы особое внимание будет уделено работе территориальных избирательных комиссий, в том числе ходу обучения членов избирательных комиссий», — озвучил Нурлан Абдиров.