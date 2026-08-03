ЕГЭ 2026 в Прикамье сдали около 9,5 тысячи выпускников школ региона

В число выпускников, набравших 100 балов по нескольким предметам, вошли: Маргарита Коваленко (школа № 22 из Перми — русский язык и химия, Лариса Бисерова из Большесосновской школы — русский язык и химия, Ксения Маркушина из гимназии № 6 Пермьи — физика и информатика, Тимофей Попов из школы № 146 Перми — физика и русский язык, Анна Мальцева из школы № 12 Пермьи — русский язык и обществознание, Дмитрий Гребенкин из лицея № 1 Кунгура — математика и информатика, Дарья Караваева из гимназии № 1 Соликамска — русский язык и география, Александр Юрков из гимназии Чайковского — математика и информатика.