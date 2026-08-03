ЕГЭ 2026 в Прикамье сдали около 9,5 тысячи выпускников школ региона

В Пермском крае испытания ЕГЭ прошли 10 244 человека, включая 9 425 выпускников школ региона 2026 года. По итогам экзаменов 127 выпускников набрали 100 баллов, восемь стали мультистобалльниками.
Вместе с 11-классниками ЕГЭ сдавали студенты колледжей и техникумов, выпускники прошлых лет, решившие улучшить свои результаты для поступления в вузы. В число сдававших экзамены также вошли ученики десятых классов, которые завершили освоение программы по отдельным предметам.
Данные о прошедшем в регионе периоде сдачи ЕГЭ 2026 сообщил краевой Минобр. Лидером по их 100-балльников стала Пермь — 64 результата. Среди муниципалитетов Пермского края отличились: Кунгурский округ — девять результатов по 100 баллов, Чайковский — семь, Березники — пять.
В число выпускников, набравших 100 балов по нескольким предметам, вошли: Маргарита Коваленко (школа № 22 из Перми — русский язык и химия, Лариса Бисерова из Большесосновской школы — русский язык и химия, Ксения Маркушина из гимназии № 6 Пермьи — физика и информатика, Тимофей Попов из школы № 146 Перми — физика и русский язык, Анна Мальцева из школы № 12 Пермьи — русский язык и обществознание, Дмитрий Гребенкин из лицея № 1 Кунгура — математика и информатика, Дарья Караваева из гимназии № 1 Соликамска — русский язык и география, Александр Юрков из гимназии Чайковского — математика и информатика.
ЕГЭ по обществознанию сдавали 3 237 человек, информатике — 2 028, биологии — 1 470, физике — 1 565, химии — 1 251. Профильную математику для поступления в вузы сдавали более 55% выпускников — 5 137 человек.
Средний балл по всем предметам ЕГЭ 2026 среди выпускников Прикамья составил 57,5 балла, по русскому языку — 65,65, профильной математике — 71,38, физике — 68,73, информатике — 65,03, обществознанию — 61,32, химии — 61,6, биологии — 60,7.
В техникумы и колледжи Прикамья подали 88 тыс. заявлений. На одно бюджетное место в системе СПО региона претендуют по пять абитуриентов.