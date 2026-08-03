В ЕАО обнаружили 39 участков с дикорастущей коноплёй

Также полицейские обнаружили шесть незаконных посевов конопли. Всего было изъято 454 куста наркосодержащих растений. Владельцам земельных участков выдали 30 предписаний об уничтожении дикорастущей конопли, а восемь человек привлекли к административной ответственности за невыполнение этой обязанности.