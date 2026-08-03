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В ЕАО обнаружили 39 участков с дикорастущей коноплёй

Во время операции «Мак-2026» полицейские также изъяли более четырёх килограммов наркотиков.

В Еврейской автономной области полицейские обнаружили 39 очагов дикорастущей конопли общей площадью почти 39 гектаров, сообщает УМВД России по ЕАО.

Первый этап межведомственной операции «Мак-2026» прошёл при участии около 300 сотрудников полиции, а также представителей Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО и органов местного самоуправления.

Во время рейдов правоохранители выявили 14 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и составили 31 административный протокол. Кроме того, из незаконного оборота изъяли более 4 килограммов наркотических средств растительного происхождения.

Также полицейские обнаружили шесть незаконных посевов конопли. Всего было изъято 454 куста наркосодержащих растений. Владельцам земельных участков выдали 30 предписаний об уничтожении дикорастущей конопли, а восемь человек привлекли к административной ответственности за невыполнение этой обязанности.