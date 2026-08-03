Ажиотажный спрос на бензин сохраняется в Волгоградской области

На заправках Волгоградской области, несмотря на наличие бензина всех марок, сохраняется ажиотажный спрос на бензин.
— Ситуация на топливном рынке в Волгоградской области остается на контроле профильных ведомств. Повышенный спрос сохраняется, — сообщили в областном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса. — Сегодня введенные топливными компаниями ограничения продолжают действовать.
Волгоградцев, как и прежде, просят заправляться только по мере необходимости и не заливать бензин про запас.
Вторая волна повышенного спроса на топливо возникла в конце прошлой недели. Несмотря на то, что АЗС работали безо всяких ограничений, и на каждой из них был бензин, запасливые автомобилисты решили наполнить баки до отказа.
При этом «ЛУКОЙЛ» дополнительно ограничил продажу дизтоплива: в черте города операторы наливают до 60 литров, на трассовых заправках — до 200 литров.
Фото Андрея Поручаева.