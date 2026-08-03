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Хабиров сообщил о стабильной ситуации на рынке топлива после атак БПЛА

В воскресенье над республикой сбили 25 беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Во время оперативного совещания правительства Башкирии в ЦУРе 3 августа глава республики Радий Хабиров прокомментировал последствия воскресной атаки беспилотников на промышленные объекты региона.

По его словам, один из дронов нейтрализовали на расстоянии более ста метров от объектов, однако осколки повредили эстакаду, что привело к задымлению и небольшому возгоранию. Пожар оперативно потушили, предприятие продолжает работать в штатном режиме. Глава республики поблагодарил Минобороны, охрану завода и местных жителей за слаженные действия.

Руководитель региона отметил, что, несмотря на участившиеся удары, объемы производства автомобильного топлива не только не сократились, но и выросли. Он подчеркнул, что отгрузки осуществляют, в том числе, через ПНС, и призвал уделить особое внимание логистике. Хабиров поручил министерству промышленности во главе с Александром Шельдяевым держать ситуацию на постоянном контроле и помогать частным заправкам в муниципалитетах, которые испытывают трудности.

Глава Башкирии также напомнил, что отгрузка нефтепродуктов временно приостанавливается во время объявления беспилотной опасности согласно регламенту, что может вызывать задержки с доставкой топлива на заправки. Он призвал продолжать разъяснительную работу с населением.

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