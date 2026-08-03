Нижегородский омбудсмен добилась выплат для мобилизованного бойца СВО

Бойца СВО из Нижегородской области лишили единовременной выплаты и надбавок за выполнение боевых задач. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.
За помощью к ней обратилась мать военнослужащего. Мужчина сначала был мобилизован, а затем заключил контракт с Министерством обороны. В какой-то момент ему перестали начислять средства в полном объеме, а единовременную выплату, положенную при заключении контракта, он вовсе не получил.
Мама переживала за сына и не знала, как добиться справедливости. Омбудсмен направила обращение в военную прокуратуру. Ведомство отреагировало быстро: командование воинской части произвело перерасчет, и все положенные деньги выплатили бойцу полностью.
«Наши ребята должны быть уверены в справедливости и поддержке», — подчеркнула Оксана Кислицына.
Ранее по поручению Юрия Шалабаева в Нижнем Новгороде утеплили квартиру матери военнослужащего.