Нижегородский омбудсмен добилась выплат для мобилизованного бойца СВО

За помощью к ней обратилась мать военнослужащего. Мужчина сначала был мобилизован, а затем заключил контракт с Министерством обороны. В какой-то момент ему перестали начислять средства в полном объеме, а единовременную выплату, положенную при заключении контракта, он вовсе не получил.