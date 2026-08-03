В Грузии захоронили останки бойца НКВД, найденные под Волгоградом

Церемония торжественного захоронения останков бойца НКВД Александра Дзманашвили состоялась накануне в селе Бодбе Сигнахского муниципалитета Грузии. Ранее их обнаружили сотрудники Волгоградской академии МВД, участники поискового отряда.
Поиски проходили на территории бывшего немецкого пересыльного лагеря для советских военнопленных «Дулаг-205». Установить личность бойца удалось благодаря найденному смертному медальону, уточняют в пресс-службе Волгоградской академии МВД.
После поисковикам удалось найти дочь погибшего. Она пожелала, чтобы местом последнего упокоения отца стала родная земля.
Останки передали представителям Грузии 25 июля. Церемония проходила на территории учебного заведения.
Ранее в Волгограде скончался экс-гендиректор АО «Каустик» и бывший депутат Волгоградской облдумы Олег Болотин.