В Омске школы и колледжи проведут День знаний по новым правилам 1 сентября 2026

Во всех образовательных учреждениях учебный год начнется с первого занятия проекта «Разговоры о важном». Для первоклассников организуют знакомство с учителями и одноклассниками, а для первокурсников колледжей — встречи с кураторами, вручение студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, а также встречи с работодателями и выпускниками.