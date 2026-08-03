В Омске школы и колледжи проведут День знаний по новым правилам 1 сентября 2026

Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний 1 сентября 2026 года. Документ предназначен для школ и организаций среднего профессионального образования.
Как сообщили в министерстве, особое внимание в этом году предлагается уделить мероприятиям, посвящённым Году единства народов России. Темами первого учебного дня станут единство народов страны, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и традиционные духовно-нравственные ценности.
Торжественные линейки, как и прежде, начнутся с церемонии поднятия Государственного флага России и исполнения гимна. В школах и колледжах также прозвучат поздравления руководителей образовательных организаций и приглашенных гостей.
Минпросвещения рекомендует привлекать к праздничным мероприятиям представителей разных народов России, многодетных и многопоколенных семей, ветеранов боевых действий, успешных выпускников, а также представителей общественных и национально-культурных организаций. Их выступления будут посвящены дружбе народов, взаимному уважению и сохранению исторической памяти.
Во всех образовательных учреждениях учебный год начнется с первого занятия проекта «Разговоры о важном». Для первоклассников организуют знакомство с учителями и одноклассниками, а для первокурсников колледжей — встречи с кураторами, вручение студенческих билетов, экскурсии по мастерским и лабораториям, а также встречи с работодателями и выпускниками.
Отдельное внимание в рекомендациях уделено вопросам безопасности. Образовательным организациям необходимо провести инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает портал «Тюменская линия».