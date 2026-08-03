Школьница, сбитая легковушкой на тротуаре возле Верхнего озера, находится в удовлетворительном состоянии

Авария произошла накануне в 19:14. За рулём легковушки находился мужчина 1975 года рождения, у которого, по предварительным данным, были признаки алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением. Девочку 2011 года рождения увезли в больницу с травмами.