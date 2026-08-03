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Школьница, сбитая легковушкой на тротуаре возле Верхнего озера, находится в удовлетворительном состоянии

За рулём «француза» был мужчина с признаками опьянения.

Источник: Клопс.ru

Девочка, которую на улице Черняховского сбил вылетевший на тротуар Peugeot, остаётся под наблюдением врачей. Об этом «Клопс» сообщили в региональном министерстве здравоохранения в понедельник, 3 августа.

После аварии медики диагностировали у школьницы раны в области голени. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Авария произошла накануне в 19:14. За рулём легковушки находился мужчина 1975 года рождения, у которого, по предварительным данным, были признаки алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением. Девочку 2011 года рождения увезли в больницу с травмами.