Школьница, сбитая легковушкой на тротуаре возле Верхнего озера, находится в удовлетворительном состоянии

Девочка, которую на улице Черняховского сбил вылетевший на тротуар Peugeot, остаётся под наблюдением врачей. Об этом «Клопс» сообщили в региональном министерстве здравоохранения в понедельник, 3 августа.
После аварии медики диагностировали у школьницы раны в области голени. Её состояние оценивается как удовлетворительное.
Авария произошла накануне в 19:14. За рулём легковушки находился мужчина 1975 года рождения, у которого, по предварительным данным, были признаки алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением. Девочку 2011 года рождения увезли в больницу с травмами.