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Бочаров: более 92 тысяч детей отдохнут в лагерях Волгоградской области этим летом

Вопросы организации детской летней оздоровительной кампании обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора.

Вопросы организации детской летней оздоровительной кампании обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, за июнь и июль в учреждениях региона уже отдохнули 72,5 тысячи детей. Всего же программами оздоровления и отдыха в этом году планируется охватить более 92 тысяч юных жителей области.

Особое внимание уделяется детям участников СВО, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и подросткам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На особом контроле — обеспечение комплексной безопасности в лагерях: санитарно-гигиенические нормы, безопасность на воде, противопожарные требования и антитеррористическая защищённость. Работу координирует областная межведомственная комиссия.

В лагерях проходят общеоздоровительные и профильные смены, реализуются программы патриотической, культурно-познавательной, творческой, спортивной и военно-спортивной направленности. Для детей организуют экскурсии к достопримечательностям Волгограда и муниципальных образований области.

Андрей Бочаров также затронул тему предстоящих крупных молодёжных событий. В августе-сентябре в регионе запланированы финалы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», Всероссийской Семейной Зарницы, а также V Волгоградский молодёжный фестиваль #ТриЧетыре, который пройдёт с 11 по 13 сентября.

Губернатор поставил ряд задач профильным ведомствам:

— завершить оздоровительную кампанию и подготовку молодёжных мероприятий строго по графикам;

— усилить контроль за безопасностью в детских учреждениях, включая пожарную, санитарную и антитеррористическую составляющие;

— продолжить подготовку к финалам «Зарницы», Семейной Зарницы, фестиваля #ТриЧетыре и других событий, запланированных в регионе на текущий год.

Все поручения должны быть выполнены в установленные сроки.

Фото: администрация Волгоградской области.