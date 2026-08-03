Бочаров: более 92 тысяч детей отдохнут в лагерях Волгоградской области этим летом

Вопросы организации детской летней оздоровительной кампании обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, за июнь и июль в учреждениях региона уже отдохнули 72,5 тысячи детей. Всего же программами оздоровления и отдыха в этом году планируется охватить более 92 тысяч юных жителей области.