Радий Хабиров предложил использовать «Поезда здоровья» в парке «Патриот»

Такую идею высказал Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
По словам министра просвещения республики Ильдара Мавлетбердина, за год число старшеклассников, обучающихся в «Патриоте», достигает 8−9 тысяч.
«Можно поставить один специализированный медицинский комплекс. Для диспансеризации. Пока один класс бегает и занимается, другой может пройти обследование. Продумайте вопрос», — обратился Радий Хабиров к министру здравоохранения республики Айрату Рахматуллину.
Напомним, сегодня стало известно о том, что Минздрав республики закупил дополнительно четыре специализированных автомобиля. Медицинские комплексы на колёсах будут предназначены для осмотра детского населения.