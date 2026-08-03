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Центр «Мой бизнес» подготовил образовательную программу для предпринимателей на август

Краевой центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть собственное дело, на бесплатные образовательные мероприятия. В августе пройдут мастер-классы, семинары и вебинары по развитию продаж, продвижению в соцсетях, использованию искусственного интеллекта, финансовому планированию и изменениям в законодательстве. Обучение организовано в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для предпринимателей, работающих в сфере.

Краевой центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть собственное дело, на бесплатные образовательные мероприятия. В августе пройдут мастер-классы, семинары и вебинары по развитию продаж, продвижению в соцсетях, использованию искусственного интеллекта, финансовому планированию и изменениям в законодательстве. Обучение организовано в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для предпринимателей, работающих в сфере грузоперевозок и логистики, проведут семинар о переходе на электронную транспортную накладную — изменения вступают в силу с 1 сентября. Для бизнесменов Комсомольска-на-Амуре организуют бизнес-игру «Управление из любой точки». Все мероприятия бесплатные, количество мест ограничено. Ознакомиться с полным расписанием и зарегистрироваться можно на сайте центра «Мой бизнес» и в его официальных соцсетях.