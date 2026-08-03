В Красноярске стартовал второй этап выдачи спортивных сертификатов «Сибирского долголетия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках программы «Сибирское долголетие» в Красноярском крае начался второй этап приема заявок на получение спортивных сертификатов для людей старшего возраста. Документ дает право женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет, имеющим постоянную прописку Красноярском крае, бесплатно посещать спортивные объекты.
Как сообщили в министерстве спорта Красноярского края, в перечень доступных для занятий мест вошли красноярские бассейны «Локомотив», «Сокол» и «Спартак», ачинский спорткомплекс «Олимп», железногорские спортивные комплексы «Труд» и «Радуга», а также норильские Дворец спорта «Арктика», спорткомплексы «Талнах» и «Кайеркан».
Для получения сертификата, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги». После одобрения заявки нужно выбрать один спортивный объект и заключить с ним договор. Сертификат будет действителен до 30 ноября 2026 года. Участники программы могут заниматься как самостоятельно, так и посещать групповые тренировки. При возникновении вопросов можно обратиться в МФЦ «Мои документы».
За первое полугодие текущего года возможностью бесплатного посещения спортзалов и бассейнов воспользовались уже более 1200 жителей Красноярского края.
В прошлом году сертификатами воспользовались около 1700 жителей региона.