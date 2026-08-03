В Красноярске стартовал второй этап выдачи спортивных сертификатов «Сибирского долголетия»

Для получения сертификата, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги». После одобрения заявки нужно выбрать один спортивный объект и заключить с ним договор. Сертификат будет действителен до 30 ноября 2026 года. Участники программы могут заниматься как самостоятельно, так и посещать групповые тренировки. При возникновении вопросов можно обратиться в МФЦ «Мои документы».