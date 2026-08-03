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На хабаровском авиазаводе рассказали о возможностях обновленного SJ-100

Обновлённый SJ-100 оснащён дополнительным трапом для высадки пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (Хабаровский край), 3 авг — РИА Новости. Обновленная модель самолета SJ-100, который строится в филиале ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае, приспособлена для посадки на коротких полосах и оснащена дополнительным трапом для высадки пассажиров на неподготовленных аэродромах, сообщил директор производственного центра предприятия Егор Попов.

«На самолете (SJ-100 — ред.) внедрили дополнительный трап. Сейчас самолет возит с собой трап для того, чтобы производить выгрузку пассажиров на неподготовленных аэродромах, и раньше на старой модификации самолета этого не было. Применены горизонтальные законцовки крыла, что позволяет самолету производить посадку на более коротких полосах», — сказал Попов журналистам.

Он отметил, что на предприятии постарались добиться максимальной унификации самолета, чтобы в эксплуатации он несильно отличался от предыдущей модификации.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.