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Департамент госжилнадзора появился в правительстве Тамбовской области

В Тамбовской области образован департамент государственного жилищного надзора. С 4 августа в качестве и. о. его возглавит Андрей Мамонтов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Евгений Первышов.

Источник: Коммерсантъ

В Тамбовской области образован департамент государственного жилищного надзора. С 4 августа в качестве и. о. его возглавит Андрей Мамонтов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Евгений Первышов.

Структура создана путем разделения регионального министерства государственного жилищного, строительного и технического контроля. Полномочия в сфере строительного и технического надзора переданы министерству строительства под руководством Анзора Пчегатлука.

Андрей Мамонтов родился в Тамбове. Имеет высшее образование в области строительства и управления в технических системах. Ранее занимал должность заместителя руководителя прежнего ведомства, где курировал вопросы жилищного надзора.

С марта 2024 года министром государственного жилищного, строительного и технического контроля Тамбовской области являлась Инна Левченко. В марте 2026-го ее освободили от должности по истечении срока служебного контракта. Тогда же исполнение обязанностей руководителя поручили заместителю — господину Мамонтову.