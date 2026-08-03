Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Нижегородской области

Опубликован актуальный список безопасных для купания водоемов, в которых вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Информацию предоставили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Среди них: первое озеро Щелоковского хутора (Советский район); озеро ПКиО 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район); озеро ПКиО 1 очереди, улица Смирнова (Автозаводский район); озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район); озеро Светлоярское со стороны улицы Гаугеля (Сормовский район); озеро Сортировочное, оба пляжа (Канавинский район); озеро Больничное (Канавинский район); озеро Лунское (Сормовский район); озеро Пестичное (Сормовский район).
Кроме того, купаться разрешается и в следующих водоемах: пруд «408 км» (г. Арзамас), река Теша (г. Арзамас), озеро "у Крутой горы (г. Богородск), озеро Юрасовское (г.о.г. Бор), река Волга, городской пляж города Лысково, Верхний пруд, все три пляжа (г.о.г. Выкса).
«Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что более шести тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей.