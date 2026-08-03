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Почти каждый второй новосибирец хочет электрокар или гибрид

При этом 10% опрошенных уже владеют подобными машинами — поровну электромобилями и гибридами.

Источник: Magnific

Интерес россиян к электромобилям и гибридам заметно растёт: по данным Авито Рекламы, 59% респондентов рассматривают покупку такого авто.

Среди них 12% присматриваются к электрокарам, 8% — к гибридам, а 25% пока не готовы к переходу, но не исключают его в будущем. При этом 10% опрошенных уже владеют подобными машинами — поровну электромобилями и гибридами.

Ключевым критерием выбора становится запас хода — именно на него ориентируются покупатели. Эксперты Авито Авто составили рейтинг моделей с максимальной автономностью в разных ценовых сегментах. В категории до 3 млн рублей лидирует Toyota bZ3X (до 600 км на одном заряде); в числе других заметных моделей — Evolute i‑PRO, «Москвич 3е», Evolute i‑JOY и Nissan Leaf.

Спрос на «зелёные» авто активно растёт: за первое полугодие интерес к подержанным электрокарам увеличился на 41%, к новым — на 10,6%. В числе популярных моделей — Evolute, Zeekr, Tesla, Nissan Leaf, а среди гибридов — Voyah, Geely и Li Auto.