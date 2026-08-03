Капремонт здания лицея в Черемхове ведется с опережением графика

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов рассказал, что лицей является не только исторически значимым, но и передовым образовательным учреждением. Сегодня здесь функционируют Образовательный центр «Точка роста», комната детских инициатив и современный библиотечно-информационный центр. Учебное заведение активно участвует в федеральных проектах: открыты пять инженерных классов авиастроительного профиля, а также специализированный класс по управлению беспилотными авиационными системами (БАС). Только в 2024 году на оснащение этих направлений из бюджетов разных уровней было направлено 12 млн рублей. Кроме того, лицей имеет статус ассоциированного партнера образовательного центра «Сириус».