Капремонт здания лицея в Черемхове ведется с опережением графика

IrkutskMedia, 3 августа. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал процесс капитального ремонта основного здания лицея в Черемхове. Ранее образовательный объект включили в федеральную программу капитальных ремонтов, проводимых по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба облправительства.
Здание лицея было возведено еще в 1938 году. В настоящее время оно нуждается в серьезной модернизации, степень износа объекта составляет почти 60%. Как уточняется, специалисты качественно подготовили проектно-сметную документацию, что позволило городу успешно пройти отбор в Минпросвещения РФ. Общее финансирование капитального ремонта здания составляет более 67,9 млн рублей.
Мэр Черемхова Вадим Семенов рассказал о том, какие именно работы будут проведены в рамках капремонта объекта. Так, специалисты выполнят целый комплекс мероприятия: отремонтируют фундамент, кровлю, инженерные коммуникации, обновят пищеблок, спортзал, школьный музей и медицинский кабинет. В настоящее время работы на объекте уже выполнены на 80%.
«Черемховский лицей — один из двух образовательных объектов в регионе, где работы ведутся с однолетним циклом. Подрядная организация набрала высокий темп, и мы видим, что строители стремятся завершить работы раньше установленного контрактом срока — декабря 2026 года. Наша общая задача — создать современные и безопасные условия, чтобы более 450 ребят смогли вернуться в родные стены как можно скорее», — отметил Игорь Кобзев.
На время проведения ремонта образовательный процесс для учеников организован на базе Черемховского горнотехнического колледжа имени М. И. Щадова.
Кроме того, во время визита глава региона обсудил с мэром города дальнейшие перспективы проведения капитальных ремонтов образовательных организаций в муниципалитете. Он напомнил, что с начала реализации этой федеральной программы в городе были обновлены несколько образовательных объектов. Глава региона подчеркнул, что Приангарье направило заявку на дополнительный отбор в Минпросвещения России.
Министр образования Иркутской области Максим Парфенов рассказал, что лицей является не только исторически значимым, но и передовым образовательным учреждением. Сегодня здесь функционируют Образовательный центр «Точка роста», комната детских инициатив и современный библиотечно-информационный центр. Учебное заведение активно участвует в федеральных проектах: открыты пять инженерных классов авиастроительного профиля, а также специализированный класс по управлению беспилотными авиационными системами (БАС). Только в 2024 году на оснащение этих направлений из бюджетов разных уровней было направлено 12 млн рублей. Кроме того, лицей имеет статус ассоциированного партнера образовательного центра «Сириус».