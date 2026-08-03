Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 39 млн рублей

Самую крупную сумму потерял житель Калининграда.

За минувшую неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 17 жителей Калининградской области. Общий ущерб превысил 39,8 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Самую крупную сумму потерял житель Калининграда. Под предлогом проверки на причастность к финансированию вооруженных сил иностранного государства мошенники убедили его передать курьеру более 8,3 млн рублей наличными, а также ювелирные изделия стоимостью свыше 3,8 млн рублей. Еще одной крупной жертвой по аналогичной схеме стала пенсионерка из Гусевского района, которая лишилась 6 млн рублей.

Пенсионер из Калининграда после звонков лжесотрудников Роскомнадзора, Банка России и ФСБ передал мошенникам 2,1 млн рублей под предлогом «декларирования» денежных средств.

Пенсионерка из областного центра потеряла более 3 млн рублей, поверив обещаниям дополнительного заработка на инвестициях в криптовалюту.

Кроме того, электромеханик и пенсионер из Калининграда перевели на счета злоумышленников 1,2 млн и 4,8 млн рублей соответственно, пытаясь якобы защитить свои сбережения от третьих лиц. Жительница Пионерского также лишилась 518 тыс. рублей после обвинений в финансировании иностранного государства.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше