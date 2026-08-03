За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 39 млн рублей

За минувшую неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 17 жителей Калининградской области. Общий ущерб превысил 39,8 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Самую крупную сумму потерял житель Калининграда. Под предлогом проверки на причастность к финансированию вооруженных сил иностранного государства мошенники убедили его передать курьеру более 8,3 млн рублей наличными, а также ювелирные изделия стоимостью свыше 3,8 млн рублей. Еще одной крупной жертвой по аналогичной схеме стала пенсионерка из Гусевского района, которая лишилась 6 млн рублей.
Пенсионер из Калининграда после звонков лжесотрудников Роскомнадзора, Банка России и ФСБ передал мошенникам 2,1 млн рублей под предлогом «декларирования» денежных средств.
Пенсионерка из областного центра потеряла более 3 млн рублей, поверив обещаниям дополнительного заработка на инвестициях в криптовалюту.
Кроме того, электромеханик и пенсионер из Калининграда перевели на счета злоумышленников 1,2 млн и 4,8 млн рублей соответственно, пытаясь якобы защитить свои сбережения от третьих лиц. Жительница Пионерского также лишилась 518 тыс. рублей после обвинений в финансировании иностранного государства.