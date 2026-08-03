За неделю мошенники похитили у жителей Калининградской области более 39 млн рублей

Самую крупную сумму потерял житель Калининграда. Под предлогом проверки на причастность к финансированию вооруженных сил иностранного государства мошенники убедили его передать курьеру более 8,3 млн рублей наличными, а также ювелирные изделия стоимостью свыше 3,8 млн рублей. Еще одной крупной жертвой по аналогичной схеме стала пенсионерка из Гусевского района, которая лишилась 6 млн рублей.