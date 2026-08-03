Стал известен график работы мобильного флюорографического кабинета в Красноярске

В августе мобильный кабинет Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера будет принимать жителей у поликлиники № 14 по адресу улица Весны, 11. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Обследование можно пройти с 7 по 14 августа, с 17 по 21 августа, а также 25, 27, 28 и 31 августа. Кабинет работает с 9:00 до 14:00. Флюорографию проводят бесплатно и без предварительной записи. Медицинский полис и прописка не требуются, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Результаты обследования можно получить в мобильном кабинете через день. Флюорография помогает выявить туберкулез, онкологические заболевания органов грудной клетки и другие патологии.