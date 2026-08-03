В красноярском поселке Минино отремонтируют семь улиц

В красноярском поселке Минино восстановили самые разбитые участки на семи улицах. Еще семь дорог готовят к капитальному ремонту. На семи улицах, где прошел текущий ремонт, дорожное полотно выровняли грейдером, засыпали ямы. Для отсыпки потребовалось около 20 большегрузов разнокалиберного щебня. Крупная фракция пошла на укрепление дороги, мелкая — для выравнивания и уплотнения. Дорожники придали проезжей части необходимый профиль, чтобы вода не скапливалась на поверхности, а стекала в кюветы. Так отремонтированы 10 километров улиц. Как сообщают в мэрии Красноярска, в ближайшие дни в Минино стартует капремонт участков еще на семи улицах. Подрядчики уже, завершаются необходимые процедуры для начала работ. В муниципалитете рассказали, что всего в поселке 89 улиц, переулков и проездов суммарной протяженностью около 56 километров. Большинство из них — щебеночные или гравийные.