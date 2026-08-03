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В Госдуме оценили риски войны с НАТО из-за поставок Киеву

Россия может столкнуться с НАТО на поле боя — об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, большая часть вооружения, которым сегодня пользуется Киев, хранится и производится на территории западных государств, что автоматически повышает риск прямого конфликта Москвы с альянсом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Вероятность такая есть, потому что ни для кого не секрет, что большая часть производства, техники и вооружения, якобы считающихся украинскими, находятся на территории западных стран, стран НАТО. Ну и напрямую оттуда поставляются на Украину в вооруженные силы, которые и наносят удары. Более того, оттуда космическая разведка и другие средства, обеспечивающие нанесение дальних ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам, другим стратегическим объектам. Поэтому я считаю, что НАТО шутит с огнем», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Парламентарий добавил, что попытки Запада нанести России стратегическое поражение тянутся «со времен Александра Невского». Москва, подчеркнул он, предпринимает все возможное, чтобы не допустить масштабной войны, однако угроза остается.

Ранее Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что не наблюдает реальных условий для завершения специальной военной операции к концу 2026-го года. По его словам, возможный срок можно будет обсуждать только тогда, когда все задачи СВО окажутся выполнены полностью.

Соболев уверен, чтобы остановить военное противостояние, российским войскам придется продвинуться к западным рубежам Украины. Он уточнил, что дальность современных беспилотников неуклонно растет, поэтому сегодняшняя буферная зона со временем станет слишком узкой.

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