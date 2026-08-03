В Госдуме оценили риски войны с НАТО из-за поставок Киеву

«Вероятность такая есть, потому что ни для кого не секрет, что большая часть производства, техники и вооружения, якобы считающихся украинскими, находятся на территории западных стран, стран НАТО. Ну и напрямую оттуда поставляются на Украину в вооруженные силы, которые и наносят удары. Более того, оттуда космическая разведка и другие средства, обеспечивающие нанесение дальних ударов по нашим нефтеперерабатывающим заводам, другим стратегическим объектам. Поэтому я считаю, что НАТО шутит с огнем», — отметил собеседник «Ленты.ру».