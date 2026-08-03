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Гость заведения заявил на бармена, который вернул ему вещи

В Могилеве после отдыха в заведении гость заявил в милицию на бармена.

Источник: Комсомольская правда

Житель Могилева заявил в милицию на бармена заведения, в котором отдыхал. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Так, в милицию позвонил 24-летний могилевчанин. Мужчина рассказал, что отдыхал в одном из местных баров, где у него из кармана пропали 15 тысяч российских рублей.

Выяснилось, что к краже причастен 21-летний бармен. Мужчина увидел, что верхняя одежда гостя находится без присмотра. Он проверил карманы, забрал деньги, а после этого вернул вещи владельцу, сделав вид, что все в порядке.

Украденные деньги у него конфисковали и вернули владельцу.

В отношении бармена возбуждено уголовное дело.

А еще мы писали, что белорус после сна заявил в милицию на знакомого, рядом с которым уснул.

Тем временем две белоруски заплатят 3800 рублей за прокисшее молоко.