Челябинская область вошла в топ-2 регионов по качеству дорог

Из них следует, что в регионе 84,5% трасс соответствуют всем современным нормам и стандартам. Это второе место по России.
Первое место занимает Москва, где в идеальном состоянии находятся все 100% дорог, третье заняла Республика Ингушетия (84,2%), четвертое — Севастополь (83,4%).
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