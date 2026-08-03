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Челябинская область вошла в топ-2 регионов по качеству дорог

Данные приводит «РИА Новости».

Источник: dostup1.ru

Из них следует, что в регионе 84,5% трасс соответствуют всем современным нормам и стандартам. Это второе место по России.

Первое место занимает Москва, где в идеальном состоянии находятся все 100% дорог, третье заняла Республика Ингушетия (84,2%), четвертое — Севастополь (83,4%).

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