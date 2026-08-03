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«Ракетную опасность» включат в Котово Волгоградской области

В сельском районе планируют провести учения.

В городе Котово Волгоградской области 5 августа 2026 года проведут командно-штабные учения с запуском системы оповещения. Учебные мероприятия в Котово Волгоградской области организуют для отработки действий при угрозе ЧС.

Как сообщили в районной администрации, темой учений станет порядок действий органов местного самоуправления при получении сигнала «Ракетная опасность». В ходе тренировки специалисты проведут полную проверку работоспособности местной муниципальной системы оповещения.

По данным властей, в 10:00 прозвучит громкий сигнал «Внимание всем!», после которого транслируют сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие».

Местных жителей официально просят не поддаваться панике и помнить, что подаваемый сигнал является исключительно учебным.

Ранее сообщалось о главном страхе россиян во втором квартале текущего года.

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