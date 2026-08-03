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В Нижегородской области назвали 15 безопасных для купания водоемов

Ведомство опубликовало перечень подходящих локаций, куда вошли озёра и реки как в областном центре, так и в районах области.

Роспотребнадзор по Нижегородской области подтвердил безопасность воды в 15 водоёмах региона — они соответствуют установленным санитарно‑гигиеническим нормативам и официально разрешены для купания. Ведомство опубликовало перечень подходящих локаций, куда вошли озёра и реки как в областном центре, так и в районах области.

В Нижнем Новгороде для отдыха у воды подходят такие места:

озеро на Щелоковском хуторе (1‑й водоём, Советский район);

озёра в парке культуры и отдыха — на проспекте Молодёжном (2‑я очередь) и на улице Смирнова (1‑я очередь), оба в Автозаводском районе;

оба пляжа озера Силикатного (Ленинский район);

озеро Светлоярское (со стороны улицы Гаугеля, Сормовский район);

оба пляжа озера Сортировочного и озеро Больничное (Канавинский район);

озёра Лунское и Пестичное (Сормовский район).

За пределами города безопасными признаны:

пруд «408 км» и река Тёша в Арзамасе;

озеро «у Крутой горы» в Богородске;

озеро Юрасовское в Бору;

городской пляж на реке Волге в Лыскове;

все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.

Ранее двух человек удалось спасти из Волги в Нижнем Новгороде.

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