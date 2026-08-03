В Нижегородской области назвали 15 безопасных для купания водоемов

Роспотребнадзор по Нижегородской области подтвердил безопасность воды в 15 водоёмах региона — они соответствуют установленным санитарно‑гигиеническим нормативам и официально разрешены для купания. Ведомство опубликовало перечень подходящих локаций, куда вошли озёра и реки как в областном центре, так и в районах области.