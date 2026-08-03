В Нижегородской области назвали 15 безопасных для купания водоемов

Роспотребнадзор по Нижегородской области подтвердил безопасность воды в 15 водоёмах региона — они соответствуют установленным санитарно‑гигиеническим нормативам и официально разрешены для купания. Ведомство опубликовало перечень подходящих локаций, куда вошли озёра и реки как в областном центре, так и в районах области.
В Нижнем Новгороде для отдыха у воды подходят такие места:
озеро на Щелоковском хуторе (1‑й водоём, Советский район);
озёра в парке культуры и отдыха — на проспекте Молодёжном (2‑я очередь) и на улице Смирнова (1‑я очередь), оба в Автозаводском районе;
оба пляжа озера Силикатного (Ленинский район);
озеро Светлоярское (со стороны улицы Гаугеля, Сормовский район);
оба пляжа озера Сортировочного и озеро Больничное (Канавинский район);
озёра Лунское и Пестичное (Сормовский район).
За пределами города безопасными признаны:
пруд «408 км» и река Тёша в Арзамасе;
озеро «у Крутой горы» в Богородске;
озеро Юрасовское в Бору;
городской пляж на реке Волге в Лыскове;
все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.
Ранее двух человек удалось спасти из Волги в Нижнем Новгороде.