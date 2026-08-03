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Арт-объект к 805-летию Нижнего Новгорода установили на площади Театральной

В Нижнем Новгороде установили арт-объект к 805-летию города. Он появился на площади Театральной, сообщили в мэрии.

Источник: Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде установили арт-объект к 805-летию города. Он появился на площади Театральной, сообщили в мэрии.

Инсталляция с числом «805» в переплетении двух потоков символизирует слияние Волги и Оки. Арт-объект простоит до 8 ноября.