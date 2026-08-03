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Нижегородцам объяснили, грозит ли им смертоносный вирус из Америки

«Вирус Бурбон» передается через укусы клещей.

Источник: Комсомольская правда

Смертоносный вирус из США, передающийся клещами, не грозит жителям Нижегородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».

Переносчиком американского «вируса Бурбон» является клещ Lone Star (одинокий звездчатый клещ). Его укус вызывает лихорадку, сыпь, головную и мышечную боли, а также тошноту и рвоту. Если вовремя не начать лечение, инфекция может привести к полиорганной недостаточности и даже смерти.

Нижегородцев успокаивают тем, что в России этот вид клещей просто не живет. Важно также и то, что вирус не передается от человека к человеку. То есть даже если кто-то привезет его из заграничной поездки, цепочка заражений тут же прекратится. Не донесут такого клеща и перелетные птицы, ведь их маршруты не пересекаются с ареалом его обитания.

— Бурбон — это экзотика даже для Америки. Очень большая редкость, — сказал представитель нижегородского медицинского сообщества Алексей Никонов. — Но забывать про безопасность в лесу не стоит: наши «родные» отечественные клещи переносят энцефалит и боррелиоз. Так что спецсредства и осмотры после прогулок никто не отменял!

Ранее сообщалось о том, чем может обернутся покупка ягод и грибов вдоль загородных магистралей и какие опасности скрываются в немытых дарах леса, особенно собранных вблизи автомобильных дорог.

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