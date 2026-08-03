Нижегородцам объяснили, грозит ли им смертоносный вирус из Америки

Нижегородцев успокаивают тем, что в России этот вид клещей просто не живет. Важно также и то, что вирус не передается от человека к человеку. То есть даже если кто-то привезет его из заграничной поездки, цепочка заражений тут же прекратится. Не донесут такого клеща и перелетные птицы, ведь их маршруты не пересекаются с ареалом его обитания.