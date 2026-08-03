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В красноярском «Роевом ручье» впервые родился фламинго

В парке флоры и фауны «Роев ручей» впервые за его историю вылупился птенец розового фламинго. Он появился на свет 14 июля и стал тринадцатой птицей в стае.

В парке флоры и фауны «Роев ручей» впервые за его историю вылупился птенец розового фламинго. Он появился на свет 14 июля и стал тринадцатой птицей в стае. Об этом сообщили в парке.

Родителями стали самец Франц и самка Фая, которые образовали пару в прошлом году. Сотрудники парка ждали появления потомства более 20 лет. Фламинго содержатся в «Роевом ручье» с 2004 года. За это время в Красноярск также привозили птиц, которых находили истощенными и замерзшими в разных районах Сибири и Якутии.

Для размножения фламинго специалисты улучшали условия в вольере. В 2023 году там установили зеркала, чтобы создать эффект большой стаи, и подготовили места для гнезд. В 2024 году птицы впервые отложили яйцо, однако птенец тогда не появился.

Розовые фламинго занесены в Красную книгу России. Они содержатся в 19 зоопарках страны, но получить потомство удалось только в пяти. Теперь в их число вошел и красноярский «Роев ручей».

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