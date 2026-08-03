В красноярском «Роевом ручье» впервые родился фламинго

Родителями стали самец Франц и самка Фая, которые образовали пару в прошлом году. Сотрудники парка ждали появления потомства более 20 лет. Фламинго содержатся в «Роевом ручье» с 2004 года. За это время в Красноярск также привозили птиц, которых находили истощенными и замерзшими в разных районах Сибири и Якутии.