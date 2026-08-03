Жительница Перми перевела мошенникам 2,6 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции Кировского района Перми обратилась 64-летняя местная жительница. Она рассказала, что в мессенджере ей позвонил мужчина, представившийся курьером. Он сообщил, что доставил букет и подарок, но для получения нужно назвать код из СМС-сообщения. После того как код был назван, женщине на телефон поступило сообщение с неизвестного номера: «Внимание, мошенники». Женщина перезвонила на этой номер и вступила в беседу с якобы «сотрудником портала Госуслуг», который сообщил, что она стала жертвой аферистов и ее деньги надо спасать. Обналичив имеющиеся денежные средства в сумме более 2,6 млн руб., потерпевшая перевела их на неустановленные счета.