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Застройщики передадут 29 участков под детсады и школы по договорам КРТ в Красноярске

В Красноярске по договорам КРТ застройщики передадут муниципалитету 29 земельных участков: 23 для детских садов, 6 — для школ.

В Красноярске по договорам КРТ застройщики передадут муниципалитету 29 земельных участков общей площадью более 316 тысяч квадратных метров, сообщили в департаменте градостроительства. Из них 23 участка предназначены для строительства детских садов, 6 — для школ.

Обязательства по формированию и безвозмездной передаче участков прописаны в 19 договорах о комплексном развитии территорий. В 10 из них инвесторы должны не только передать землю, но и запроектировать сами социальные объекты. Еще в восьми контрактах застройщики взяли на себя полный цикл — от проектирования до строительства школ и детских садов.

Сейчас в Красноярске действует 28 договоров КРТ. В каждом из них предусмотрены социальные обязательства: помимо садов и школ, подрядчики проектируют и строят библиотеки, школы искусств, спортобъекты, квартиры для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот, дороги, инженерные сети и благоустройство.

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