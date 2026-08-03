Застройщики передадут 29 участков под детсады и школы по договорам КРТ в Красноярске

Обязательства по формированию и безвозмездной передаче участков прописаны в 19 договорах о комплексном развитии территорий. В 10 из них инвесторы должны не только передать землю, но и запроектировать сами социальные объекты. Еще в восьми контрактах застройщики взяли на себя полный цикл — от проектирования до строительства школ и детских садов.