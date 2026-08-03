В Ростове две пострадавшие от атак ВСУ семьи получили ключи от новых квартир

Речь идет об атаке на многоквартирный дом в Западном микрорайоне, в результате которой погиб человек, а здание получило серьезные повреждения. По итогам экспертиз было принято решение о сохранении дома до 13 этажа. Остальным собственникам по инициативе застройщика предоставляются новые квартиры в новых домах.