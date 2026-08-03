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Полторы секунды, превращенные в искусство: фотограф снял кормление птенцов ласточки в замедлении в Амурской области

Фотограф заснял кормление птенцов ласточки-береговушки в замедленном режиме. В реальности этот момент длится всего полторы секунды, но съёмка в 240 кадров позволяет увидеть, как самка подлетает и кормит одного из птенцов. Внимательные зрители заметят и неожиданного гостя — большого жука на голове одного из птенцов. Источник: Максим Логунов.

Фотограф заснял кормление птенцов ласточки-береговушки в замедленном режиме. В реальности этот момент длится всего полторы секунды, но съёмка в 240 кадров позволяет увидеть, как самка подлетает и кормит одного из птенцов. Внимательные зрители заметят и неожиданного гостя — большого жука на голове одного из птенцов. Источник: Максим Логунов gubernia.com/wp-content/uploads/2026/08/кормление.mp4