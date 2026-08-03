«Всё отлично»: погода на калининградском побережье 3 августа

Балтийск: жёлтый флаг, купаться разрешено с осторожностью. Температура воды +20−21 °C. «Хорошо пока», — говорит спасатель. Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды сейчас +19 °C, воздух успел прогреться до +23 °C. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Воздух уже утром прогрелся до +21 °C. Температура воды тоже комфортная, 20 градусов. «Всё отлично, приезжайте к нам в гости», — комментирует собеседник «Клопс». Светлогорск: жёлтый флаг, разрешено купание с осторожностью. Температура воды +20−21 °C. Ветер южный, на море штиль. Янтарный: жёлтый флаг, в воду заходить с осторожностью. Волны пока прохладные: +18−19 °C, воздух теплее — сейчас уже +22 °C.