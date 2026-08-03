На конкурсе «Лучший по профессии» определили победителя в номинации «Повар»

Первое место во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Повар» заняла Наталия Шохирева из Вологодской области. В этом году за звание лучшего боролись победители региональных этапов конкурса, а также отраслевых и корпоративных чемпионатов из 32 регионов страны, сообщается на сайте Минтруда России.
Федеральный этап конкурса проходил в Вологодской области с 30 июля по 1 августа. В рамках конкурсных испытаний каждому участнику за четыре часа нужно было приготовить пять блюд по четыре порции в ресторанной подаче. При этом состав продуктов повара узнали непосредственно перед стартом. В состав экспертного жюри, оценивающего уровень мастерства участников, вошли профессиональные повара.
«Спрос на специалистов в сфере гостеприимства и на поваров в частности, преимущественно занятых именно в этой отрасли, стабильно высок. Согласно кадровому прогнозу, к 2032 году с учетом выхода работников на пенсию и создания новых рабочих мест отрасли потребуется привлечь около 370 тысяч сотрудников. А новых поваров экономике в целом потребуется примерно 145 тысяч. Конкурс “Лучший по профессии” дает молодым людям возможность познакомиться с самыми разными рабочими специальностями и оценить перспективы, которые они открывают, чтобы принять решение о своем профессиональном будущем на основе этих знаний», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Победительница Наталия Шохирева работает в этой сфере уже около 20 лет, большую часть из которых была технологом в общепите, а сейчас преподает кулинарное дело в Череповецком многопрофильном колледже. Там она не просто учит молодежь готовить, но и старается помочь учащимся в профессиональном развитии.
Серебряный призер федерального этапа — Владимир Стубарев из Абакана, столицы Хакасии. Третье место в финале занял бренд-шеф ресторана «Седьмое небо» Евгений Чукалкин. В 2012 году он в составе команды Свердловской области участвовал в работе Саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Владивостоке. За сутки он разработал авторское меню для официального приема глав государств от имени Президента РФ.
Для гостей конкурса проводили мастер-классы и профориентационные мероприятия. Также на площадке конкурса прошел фестиваль «ВОЛОГДА. ФОЛК», который объединил в себе гастрономический фестиваль «Как по маслу», всероссийский фольклорный фестиваль «Деревня — душа России» и Неделю русской кухни.
Напомним, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» с 2025 года стал частью нацпроекта «Кадры» и проходит в два этапа. Победители региональных этапов в каждой из 25 номинаций конкурса съезжаются в столицы проведения федеральных этапов. Лучшие по итогам финальных испытаний получат денежные поощрения: за первое место — 1 млн рублей, за второе место — 500 тыс. рублей и за третье — 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2026 года состоится в декабре в Москве.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.