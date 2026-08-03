На конкурсе «Лучший по профессии» определили победителя в номинации «Повар»

«Спрос на специалистов в сфере гостеприимства и на поваров в частности, преимущественно занятых именно в этой отрасли, стабильно высок. Согласно кадровому прогнозу, к 2032 году с учетом выхода работников на пенсию и создания новых рабочих мест отрасли потребуется привлечь около 370 тысяч сотрудников. А новых поваров экономике в целом потребуется примерно 145 тысяч. Конкурс “Лучший по профессии” дает молодым людям возможность познакомиться с самыми разными рабочими специальностями и оценить перспективы, которые они открывают, чтобы принять решение о своем профессиональном будущем на основе этих знаний», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.