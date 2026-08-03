Красноярский край получит 28 новых базовых станций «Ростелекома» для устранения цифрового неравенства

«Мы стремимся к тому, чтобы цифровые возможности были доступны всем: и в крупных городах, и в самых отдаленных населенных пунктах. Поэтому развитие инфраструктуры связи — наш ключевой приоритет. Задача решается как за счет федеральных программ в рамках нацпроекта “Экономика данных”, так и за счет региональных госпрограмм. Например, за краевой бюджет в этом году мы дополнительно обеспечим мобильным интернетом еще семь малых населенных пунктов», — отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.