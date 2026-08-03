Красноярцам назвали новые даты отключения холодной воды

В Красноярске раскрыли новые даты остановки водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий для подготовки к зиме — изначально ремонтные работы на объектах должны были пройти с 7 по 9 августа. Ранее пресс-служба «КрасКом» рассказала, что из-за этого изменились сроки отключения холодной воды в Октябрьском, части Железнодорожного, Советского и Центрального районов.