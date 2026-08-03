Безопасность детей в лагерях и на фестивале #ТриЧетыре обсудили в Волгограде

В администрации Волгоградской области обсудили безопасность детей в летних оздоровительных лагерях региона. Стартовала третья смена. За первые две отдохнули от школы и дома уже 72,5 тысячи волгоградских детей. Август — самый горячий месяц, и глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании попросил держать на контроле обеспечение безопасности в летних оздоровительных учреждения.