В Свердловской области на два дня отключат телевидение и радио

В Свердловской области 4 и 5 августа временно отключат телевидение и радио. В это время на станциях будут проводить профилактические или другие работы, требующие отключения передающего оборудования.
— Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — сказано на сайте цифрового эфирного телевидения.
В деревне Андронова отключения пройдут 4 августа с 09:00 до 16:00 и 5 августа с 09:00 до 14:00. В этом время не будут работать каналы первого и второго мультиплекса, а также радио России и Воскресение.
В Екатеринбурге отключение телерадиовещания пройдет 5 августа с 10:00 до 16:00. В это время не будет работать Радио СИ, Екатеринбург FM + SPUTNIK, Новое радио и Ретро FM.
В Сухом Логу отключения пройдут 4 августа с 11:00 до 13:00. Здесь отключат каналы первого и второго мультиплекса, Радио России, Воскресение, Волна FM и СЛОГ ФМ.