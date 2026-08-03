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Егор Крид выступит на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде

Выступление артиста в Нижнем Новгороде намечено на 26 октября, но ледовая арена пока не открылась.

Концерт Егора Крида проведут на новой ледовой арене Нижнего Новгорода — выступление намечено на 26 октября. Данные о мероприятии размещены на официальном сайте стадиона, а на ресурсе артиста анонсировано, что в ближайшее время стартуют продажи билетов.

При этом долгожданное открытие «Volga Арены» на Стрелке пока не состоялось: по заверениям властей, объект практически готов — показатель готовности уже несколько месяцев держится на уровне 99,9%.

Первым событием на арене станет контрольный матч нижегородского ХК «Торпедо» и московского «Динамо», который пройдёт 14 августа в рамках подготовки к новому сезону КХЛ. Поскольку игра носит тестовый характер, трибуны останутся закрытыми для зрителей.

Ранее была опубликована программа мероприятий в Нижнем Новгороде на август.