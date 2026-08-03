Егор Крид выступит на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде

Концерт Егора Крида проведут на новой ледовой арене Нижнего Новгорода — выступление намечено на 26 октября. Данные о мероприятии размещены на официальном сайте стадиона, а на ресурсе артиста анонсировано, что в ближайшее время стартуют продажи билетов.