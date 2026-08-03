Четверо погибли, 32 ранены, пожар на WB. Итог атак ВСУ на Центральную Россию

За минувшие сутки со стороны Украины были атакованы 11 регионов Центральной России. В результате ударов погибли четыре мирных жителя, еще 32 получили различные ранения. Основные атаки пришлись на приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Также под удары попал очередной склад Wildberries — на этот раз во Владимирской области: здесь также не обошлось без пострадавших.
В Белгородской области погибли четыре и пострадали 20 человек, сообщил оперштаб региона.
В селе Казачья Лисица Грайворонского округа в результате ракетного обстрела погибли трое и пострадали четверо. Четырех мужчин госпитализированы со множественными осколочными ранениями.
В Валуйском округе в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка, еще две девочки семи и девяти лет госпитализированы с осколочными ранениями.
В Короче пострадали семь человек: 16-летний юноша и один взрослый госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
В Белгородском округе ранены семеро. После атаки на поселок Октябрьский госпитализирован мужчина в тяжелом состоянии с ожогами тела и частичной ампутацией обеих стоп. В селе Бочковка мужчина получил множественные осколочные ранения тела, он также в больнице в тяжелом состоянии.
При ударе дрона по автомобилю в районе села Новая Нелидовка госпитализированы мужчина и женщина со множественными осколочными ранениями. После атаки в селе Ясные в больницу направлены мужчина и женщина с осколочными ранениями спины, рук и ног. В селе Бессоновка мужчина получил акубаротравму, лечение продолжает амбулаторно.
В десяти муниципалитетах повреждены частные и многоквартирные дома, авто, линии электропередачи, коммерческие и социальные объекты, сельхозтехника, хозпостройки, административное здание и складское помещение.
Всего ВСУ атаковали 14 муниципалитетов с помощью как минимум 247 беспилотников и 30 боеприпасов. Еще три раза дроны сбрасывали взрывные устройства.
В Брянской области пострадали восемь человек, без подробностей рассказал глава региона Егор Ковальчук. В Климовском и Трубчевском районах ранения получили по три местных жителя, еще двое мужчин ранены в Навлинском районе. В регионе сбито 124 беспилотника самолетного типа.
При атаке на склад Wildberries в Собинском округе пострадали три человека, рассказал владимирский губернатор Александр Авдеев.
У одного мужчины — повреждение в области головы, у второго — травма пальца руки. Еще одна пострадавшая получила незначительное повреждение ноги.
Также на складе Wildberries есть разрушения и пожар. Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. В компании уточнили, что прием поставок и отгрузка заказов перенесены на другие склады.
Как сообщил курский губернатор Александр Хинштейн, в райцентре Белая местный житель получил слепые осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали. В четырех районах повреждены частные и многоквартирные дома, авто, АЗС, хозпостройки, крыша и фасад здания. Всего за сутки сбито 173 беспилотника различного типа. Еще 107 раз била артиллерия, а 17 раз дроны сбрасывали взрывные устройства.
По данным Минобороны РФ, со 2 по 3 августа в России было сбито 376 БПЛА самолетного типа (131 — за ночь, 245 — с 8 утра до 20 вечера 2 августа). Были атаки на Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области.
По информации властей регионов, в Орловской области уничтожены десять беспилотников, в Тульской — семь, в Воронежской — два, в Калужской и Смоленской по одному. Пострадавших и разрушений нет.
Липецкие и рязанские власти о последствиях не сообщали.