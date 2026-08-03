Четверо погибли, 32 ранены, пожар на WB. Итог атак ВСУ на Центральную Россию

За минувшие сутки со стороны Украины были атакованы 11 регионов Центральной России. В результате ударов погибли четыре мирных жителя, еще 32 получили различные ранения. Основные атаки пришлись на приграничные Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Также под удары попал очередной склад Wildberries — на этот раз во Владимирской области: здесь также не обошлось без пострадавших.