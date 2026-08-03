В Краснодаре из-за нарушений закрыли пансионат для пенсионеров

Основанием для мер послужили выявленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно‑эпидемиологических норм, создававшие угрозу жизни и здоровью постояльцев.
Исполнительный документ о запрете использования помещения поступил в отдел судебных приставов. Установлено, что пансионат размещался в индивидуальном жилом доме, переоборудованном под социальное учреждение, однако его работа велась с нарушением действующих нормативов.
Судебный пристав вручил должнику требование о прекращении эксплуатации здания и отключении систем жизнеобеспечения. За неисполнение требования предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа.
На момент исполнительных действий в помещении находились 11 постояльцев — их передали родственникам для дальнейшего проживания. Деятельность пансионата приостановлена до полного устранения нарушений, зафиксированных в судебном решении.