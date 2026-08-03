Жители Красноярского края могут подать заявление о голосовании на выборах по месту нахождения

В краевой избирательной комиссии напомнили, что в Красноярском крае в сентябре будут выбирать депутатов Государственной Думы девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва, которые пройдут в период с 18 по 20 сентября 2026 года. «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать на федеральных выборах на любом избирательном участке страны. На выборах Законодательного Собрания края за краевой список кандидатов от партий — на всей территории региона. За кандидатов по одномандатным (двухмандатным) округам — можно проголосовать на любом избирательном участке в пределах соответствующего избирательного округа.