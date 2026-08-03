Жители Красноярского края могут подать заявление о голосовании на выборах по месту нахождения

В Красноярском крае и других регионах с 3 августа начал действовать механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет избирателям проголосовать на выборах там, где удобно.
В краевой избирательной комиссии напомнили, что в Красноярском крае в сентябре будут выбирать депутатов Государственной Думы девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания края пятого созыва, которые пройдут в период с 18 по 20 сентября 2026 года. «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать на федеральных выборах на любом избирательном участке страны. На выборах Законодательного Собрания края за краевой список кандидатов от партий — на всей территории региона. За кандидатов по одномандатным (двухмандатным) округам — можно проголосовать на любом избирательном участке в пределах соответствующего избирательного округа.
Напомним, на территории Красноярского края четыре одномандатных избирательных округа по выборам депутатов Государственной Думы и 24 одномандатных (двухмандатных) избирательных округа на выборах депутатов Законодательного Собрания края.
Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать с 3 августа по 14 сентября в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ и через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
С 9 по 14 сентября можно обращаться также в любую участковую избирательную комиссию.