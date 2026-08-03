На финансирование строительства онкологического центра в Перми направлено 180 млн рублей

Строительство онкоцентра стартовало в конце 2023 года. По данным на 2024 год, общая стоимость объекта оценивалась в 21 млрд руб. На площади почти 70 тыс. кв. м разместится поликлиника на 450 посещений в смену, 14 операционных, 32 койки реанимации, три палатных корпуса на 540 коек, блок ядерной медицины с 10 «горячими» койками, современными линейными ускорителями и диагностическим оборудованием, а также пансионат на 120 мест.