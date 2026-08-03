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Жара до + 35 градусов накроет Красноярский край 4 и 5 августа

В Красноярском крае ожидаются жара до +35 и высокая пожарная опасность.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков Среднесибирского УГМС, 4 и 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края установится жаркая погода. Местами столбики термометров поднимутся до +35 и выше.

При этом в Туруханском районе, а также в соседней Хакасии воздух прогреется в пределах от +30 до +32. При этом ожидаются грозы, а при них порывы ветра могут достигать 15−18 метров в секунду. На юге Таймыра, в Туруханском и Эвенкийском районах также сохранится жаркая погода.

В МЧС по региону предупредили о высокой пожарной опасности IV класса. Жителям напомнили, что в зной любая искра может привести к крупному лесному пожару. Спасатели просят жителей воздержаться от походов в лес и ни в коем случае не разжигать там костры. Также не стоит забывать о безопасности на воде: купаться разрешено только на оборудованных пляжах, а детей у воды нельзя оставлять без присмотра ни на минуту.

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