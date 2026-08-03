Жара до + 35 градусов накроет Красноярский край 4 и 5 августа

В МЧС по региону предупредили о высокой пожарной опасности IV класса. Жителям напомнили, что в зной любая искра может привести к крупному лесному пожару. Спасатели просят жителей воздержаться от походов в лес и ни в коем случае не разжигать там костры. Также не стоит забывать о безопасности на воде: купаться разрешено только на оборудованных пляжах, а детей у воды нельзя оставлять без присмотра ни на минуту.