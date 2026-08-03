В Перми планируют установить памятник конструктору Павлу Соловьеву

Павел Соловьев родился 26 июня 1917 года в деревне Алекино Кинешемского района Ивановской области в семье крестьянина. В 1934 году после окончания девяти классов он поступил в Рыбинский авиаинститу, после его окончания с отличием в апреле 1940 года по путевке Комиссариата авиационной промышленности СССР прибыл в опытно-конструкторское бюро завода № 19 им. Сталина в Пермь.