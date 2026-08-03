Что такое потребительская корзина в России и что в нее входит

Отказ от расчета прожиточного минимума на основе потребительской корзины связан прежде всего с методологическими ограничениями самого подхода. Потребительскую корзину формировали экспертным путем и пересматривали раз в несколько лет, поэтому она не всегда успевала отражать изменения в структуре потребления и уровне доходов населения. Переход к расчету на основе медианного дохода приблизил российскую практику к подходам, которые используют во многих европейских странах, и сделал систему более чувствительной к текущим изменениям в экономике и доходах граждан.