Что такое потребительская корзина в России и что в нее входит

Потребительская корзина долгое время служила основой для расчета минимального уровня жизни в России. РБК Life разобрался, что входило в ее состав, сколько она стоила и как сейчас оценивают уровень бедности в стране.
Содержание.
Что это.
Что входит.
Стоимость.
Как используют.
Вопросы.
Главное.
Что такое потребительская корзина.
Потребительская корзина ― это установленный государством набор товаров и услуг, который необходим человеку для обеспечения минимально необходимого уровня жизни и сохранения здоровья.
Потребительская корзина включает продукты питания, непродовольственные товары и услуги [1]. Она не отражает реальные потребительские привычки людей, а закрепляет условный набор благ, которые государство считает достаточными для удовлетворения базовых потребностей человека.
Федеральные законы о потребительской корзине принимали в 1999, 2006 и 2012 годах, при этом состав корзины и методику ее расчета несколько раз меняли [2]. Российские власти использовали показатель для оценки прожиточного минимума, от которого зависели минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и социальные выплаты.
Методика расчета вызывала дискуссии, поскольку фиксированный набор товаров и услуг не отражал реальную динамику потребления и образа жизни. С 2021 года прожиточный минимум перестали рассчитывать на основе потребительской корзины. До конца 2025 года его определяли как долю медианного среднедушевого дохода населения, а с 2026-го величину решили ежегодно индексировать на уровень фактической инфляции. Стоимость потребительской корзины больше не пересматривают.
Отказ от расчета прожиточного минимума на основе потребительской корзины связан прежде всего с методологическими ограничениями самого подхода. Потребительскую корзину формировали экспертным путем и пересматривали раз в несколько лет, поэтому она не всегда успевала отражать изменения в структуре потребления и уровне доходов населения. Переход к расчету на основе медианного дохода приблизил российскую практику к подходам, которые используют во многих европейских странах, и сделал систему более чувствительной к текущим изменениям в экономике и доходах граждан.
Анастасия Сидорина.
Директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «РОМИР».
Потребительскую корзину важно не путать со статистическим набором товаров и услуг Росстата [3]. Этот перечень включает 558 позиций, среди которых продукты питания, одежда, бытовая техника, лекарства, услуги ЖКХ, транспорт, связь, образование, отдых и другие категории расходов. Росстат регулярно отслеживает их стоимость в разных регионах страны и формирует индекс потребительских цен [4].
Статистическая корзина Росстата не показывает, какие продукты и услуги критически необходимы человеку для жизни. Она нужна, чтобы определять цены на наиболее востребованные товары и выявлять уровень инфляции.
Потребительская корзина закрепляет минимально необходимый для жизни набор товаров и услуг.
(Фото: Александр Иванов / РИА Новости).
Что входит в потребительскую корзину.
Содержимое потребительской корзины делили на три категории:
Продукты питания включали 11 групп: хлебные изделия, картофель, овощи, бахчевые, фрукты, молочная продукция, мясо и рыба, яйца, растительное масло и другие жиры, сахар и кондитерские изделия, прочие продукты (соль, специи, чай).
Непродовольственные товары ― одежда, обувь, белье и носки, головные уборы, постельное белье, школьно-письменные товары, предметы первой необходимости и лекарства.
Услуги включали траты на жилье, отопление, газо- и водоснабжение, электроснабжение, транспорт.
Продукты питания составляли половину стоимости потребительской корзины. На непродовольственные товары и услуги выделяли по 50% от стоимости продуктового набора. В результате на товары и услуги приходилось примерно четверть стоимости потребительской корзины.
При расчете потребительской корзины учитывали возраст: нормативы потребления для трудоспособного населения, детей и пенсионеров были разные. Например, работающим людям полагалось больше мяса и хлеба, а детям ― больше молока и свежих фруктов [5].
Состав потребительской корзины в России, установленный последней редакцией закона 2012 года.
(Фото: РБК Life).
В первых версиях федерального закона о потребительской корзине детально прописывали объемы необходимых человеку непродовольственных товаров и услуг. Для трудоспособного населения предусматривали три предмета верхней одежды на 7,6 года, шесть пар обуви на 3,2 года и 14 комплектов постельного белья на 7 лет. У пенсионеров была выше доля трат на лекарства и предметы санитарии, а у детей ― на школьно-письменные принадлежности [6].
В 2012 году приняли последнюю редакцию потребительской корзины, которая действовала до 2021 года. Структура стала проще: в натуральном выражении государство определяло только объемы потребления продуктов питания. Стоимость непродовольственных товаров и услуг считали как долю от стоимости продуктов.
Состав потребительской корзины зависел и от региональных особенностей. Согласно методическим рекомендациям правительства, территорию России делили на десять климатических зон [7]. К первой относили регионы с наиболее суровым климатом: Якутию, Камчатку, Чукотку, Магаданскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ. В десятую зону входили южные субъекты с мягким климатом: регионы Северного Кавказа и Ставропольский край.
От климатической зоны зависела рекомендованная энергетическая ценность минимального набора продуктов. Например, для трудоспособных на Крайнем Севере предусматривали 2,9 тыс. ккал в сутки, а для жителей Сочи и Краснодара ― 2,5 тыс. ккал. В нормах потребления северян было больше рыбы, а в наборе продуктов для населения кавказских регионов преобладали говядина и баранина, зато свинины почти не было.
Стоимость потребительской корзины.
Поскольку после 2020 года потребительскую корзину официально не пересчитывали, оценить ее нынешнюю стоимость можно лишь условно. По последним данным, она составляла 10 564 ₽ Минимальный продуктовый набор стоил в среднем 5,3 тыс. руб., а на непродовольственные товары и услуги приходилось по 2,6 тыс. руб. Стоимость корзины по возрастам оценивали:
для трудоспособного населения ― 10 915 ₽;
для пенсионеров ― 9348 ₽;
для детей ― 11 140 ₽ [8].
Приблизительную стоимость потребительской корзины в 2026 году можно рассчитать на основе сведений о росте цен за последние годы. По данным Росстата, с декабря 2020 года к апрелю 2026-го накопленная инфляция достигла 56,7% [9].
Таким образом, стоимость потребительской корзины в 2026 году составила бы 16 554 ₽ в месяц. На продукты ― 8314 ₽, 4120 ₽ ― на непродовольственные товары и еще 4120 ₽ ― на услуги, включая оплату ЖКУ и транспорта. Однако такой расчет носит ориентировочный характер: фактическая стоимость набора могла измениться иначе, поскольку цены на разные товары и услуги росли неравномерно.
Стоимость потребительской корзины по последним официальным расчетам ― 10,6 тыс. руб.
(Фото: Atstock Productions / Shutterstock / FOTODOM).
Хотя официально потребительскую корзину больше не пересчитывают, отдельные организации продолжают оценивать стоимость базового набора продуктов питания. Например, ассоциация «Руспродсоюз» ежемесячно рассчитывает стоимость минимальной продуктовой корзины россиянина. В перечень входит 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молоко, хлеб, крупы, овощи и фрукты. В апреле 2026 года средняя стоимость набора на одного человека составила 7762 ₽ Дороже всего продукты обходились на Чукотке ― 20 412 ₽, дешевле всего они стоили в Мордовии ― 6530 ₽ В Москве на покупку минимального набора продуктов должно было хватить 9186 ₽, в Санкт-Петербурге ― 8897 ₽ [10].
Потребительская корзина — 2026: как используют показатель сейчас.
Потребительская корзина утратила роль социального норматива, сегодня ее главным образом используют как аналитический или исторический показатель. Однако показатель границы бедности по-прежнему опирается на прожиточный минимум, который первоначально был рассчитан на основе потребительской корзины.
Сейчас порог бедности определяют по прожиточному минимуму на конец 2020 года. Тогда он составлял 11 329 ₽ и состоял из стоимости потребительской корзины (10 524 ₽) и расходов по обязательным платежам и сборам (759 ₽) [8]. Размер прожиточного минимума за 2020 год умножают на уровень накопленной с тех пор инфляции.
В первом квартале 2026 года Росстат отчитался о снижении уровня бедности благодаря росту зарплат и социальных выплат. По данным ведомства, граница бедности в России составляет 17 606 ₽, а доходы ниже этого уровня получают всего 7,7% жителей страны.
При этом личные ощущения россиян сильно отличаются от статистики. Согласно опросу SuperJob, люди оценивают границу бедности в 48 тыс. руб. Эта планка регулярно растет: еще в 2015 году россияне считали бедняками тех, кто зарабатывает меньше 15 тыс. Для счастья большинству опрошенных нужно в среднем 257 тыс. руб. в месяц. За последние десять лет комфортный заработок вырос в 1,5 раза: раньше для ощущения счастья людям хватало 175 тыс. руб.
Если сравнивать классическую потребительскую корзину и структуру расходов россиян сегодня, то наиболее заметные различия связаны с увеличением роли услуг и цифрового потребления. Исторически значительная часть расходов приходилась на продукты питания и базовые непродовольственные товары. Сейчас в структуре расходов гораздо более важную роль играют транспортные услуги, здравоохранение, фармацевтика, образование, связь, цифровые сервисы и подписки. При этом многие из этих категорий уже воспринимаются не как дополнительные траты, а как необходимая часть повседневной жизни.
За последние 5−10 лет существенно изменилась и сама модель потребления. Мы наблюдаем рост спроса на сервисы, экономящие время: готовую еду, доставку, цифровые услуги. Одновременно увеличивается доля расходов на обязательные платежи и различные сервисные категории. Если раньше многие услуги были характерны преимущественно для более обеспеченных групп населения, то сегодня они становятся частью повседневного потребления значительно более широкой аудитории.
Эти изменения говорят не только об изменении уровня доходов, но и о трансформации образа жизни. Современное потребление становится более сложным и многокомпонентным. Поэтому любая фиксированная потребительская корзина со временем неизбежно начинает отставать от реальной структуры расходов населения, которая постоянно меняется вместе с технологиями, рынком услуг и потребительскими привычками.
Анастасия Сидорина.
Директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «РОМИР».
В структуру расходов россиян в последние годы вошли доставка и готовая еда.
(Фото: Artyom Sobolev / Shutterstock / FOTODOM).
Вопросы о потребительской корзине.
Существует ли единая потребительская корзина по России или она различается по регионам?
Для расчета прожиточного минимума до 2021 года брали данные федеральной потребительской корзины в среднем по стране. При этом регионы могли учитывать местные особенности потребления и цен, поэтому фактическая стоимость корзины различалась.
Для сравнения приведем данные по базовым категориям продуктов в разных регионах России. В таблице привели минимальные нормы потребления для трудоспособного населения, которые указаны в рекомендациях правительства [7].
Сравнение норм потребления продуктов из потребительской корзины по регионам России.
(Фото: РБК Life).
Как часто россияне на самом деле покупают товары из корзины?
Потребительская корзина никогда не отражала реальные покупки конкретного человека. Это был нормативный набор товаров и услуг, который государство считало минимально необходимым для жизни. Фактическое потребление семей существенно отличалось от нормативов, и это было одним из основных поводов для критики инструмента потребительской корзины.
В Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН отмечали, что методология потребительской корзины исходила из «ограниченного доступа к продуктам питания, непродовольственным товарам и услугам» [11]. На практике потребительская корзина фиксировала границу физиологического выживания, а не минимально достойный уровень жизни.
Сейчас потребительскую корзину используют главным образом для аналитических целей, а прожиточный минимум от этого показателя больше не зависит. Такой подход позволяет более гибко индексировать социальные выплаты.
Игорь Балынин.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России.
Почему стоимость потребительской корзины и реальные расходы отличаются?
Помимо нормативной потребительской корзины, существует личная, которая отражает индивидуальные предпочтения каждого человека. Личную корзину формируют исходя из образа жизни, уровня доходов, состава семьи. Одни семьи значительную часть бюджета тратят на продукты, другие ― на аренду жилья, образование или отдых. Люди по-разному ощущают рост цен: инфляция для конкретной семьи зависит от того, какие товары и услуги она покупает чаще всего.
По этой причине наблюдаемая инфляция почти всегда опережает госстатистику. Согласно опросу Банка России, в мае 2026 года жители страны ощущали годовой рост цен на уровне 15,1%, тогда как официальная инфляция составила 5,31% [12], [13].
Потребительская корзина, по сути, у каждого человека своя, так как у каждого человека индивидуальные предпочтения и интересы. Соответственно, набор товаров и услуг тоже различается. Поэтому и темпы роста цен на личную потребительскую корзину у каждого объективно свои с учетом набора персональных товаров и услуг.
Игорь Балынин.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России.
Есть ли потребительская корзина для богатых или она только для бедных?
Потребительскую корзину создавали как инструмент оценки минимально необходимого уровня жизни, поэтому она отражала потребности человека на базовом уровне и не работала для оценки расходов обеспеченных групп населения. В российской практике нет отдельного индекса цен на предметы роскоши.
Существует неофициальный рейтинг CLEWI (Cost of Living Extremely Well Index) американского журнала Forbes USA, который показывает динамику цен на товары и услуги для очень богатых людей. В него входят престижное образование, брендовая одежда, дорогие часы и украшения, яхты и частные самолеты, премиальные путешествия, элитные рестораны. По данным аналитиков, в 2025 году инфляция для миллиардеров была в два раза выше, чем для обычных людей [14].
В США считают индекс CLEWI ― неофициальный показатель динамики цен на товары для миллиардеров.
(Фото: Jacob Lund / Shutterstock / FOTODOM).
Главное о потребительской корзине.
Потребительская корзина в России ― это минимальный набор товаров и услуг, который, с точки зрения государства, обеспечивает базовый уровень жизни и сохранение здоровья.
До 2021 года потребительскую корзину использовали для расчета прожиточного минимума. Позже ее признали методологически устаревшей и перестали пересчитывать.
Потребительская корзина включала три категории: продукты питания, непродовольственные товары (одежда, лекарства, предметы первой необходимости) и услуги (ЖКУ, транспорт).
Продукты составляли половину стоимости корзины. Примерно четверть приходилась на непродовольственные товары, и еще четверть ― на услуги.
Нормы потребления различали по возрасту и климатическим зонам, например на Севере корзина предусматривала большую калорийность и увеличенные порции рыбы, а в южных регионах ― иной баланс продуктов и более низкую питательность.
Стоимость потребительской корзины до 2021 года составляла около 10,5 тыс. руб. в месяц. С учетом инфляции к 2026-му она могла бы достигать примерно 16,5 тыс. руб. (расчет носит ориентировочный характер).
Росстат ведет отдельную статистическую корзину из сотен товаров и услуг для измерения индекса потребительских цен. Эти расчеты не отражают минимальный набор продуктов для жизни и нужны для отслеживания инфляции.
Сейчас по потребительской корзине определяют границу бедности. Реальные ощущения россиян о достаточном заработке сильно отличаются от госстатистики.